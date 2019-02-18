新故鄉願景－搶救老屋哈瑪星 磚瓦綴街坊

2019年02月18日 04:10 中國時報 曹明正 ／專題報導 ／專題報導

新濱老街廓開闢案，居民不分男女老少站上街頭抗爭，為了安身立命的土地，喊出心聲。（打狗文史再興會社提供）

動員令

高雄市6年前的新濱老街廓開闢案，「濱線」女兒郭晏緹奔走疾呼，在與怪手搶時間的急迫下保護老屋的歷史命脈，「打狗文史再興會社」因此誕生，也讓以新濱老街區域為主的一排從日據時代開始就存在的特色老屋得以保存。

老街廓 差點被夷為平地

鼓山區哈瑪星曾經是高雄最繁華熱鬧的地方，哈瑪星更因日文「濱線」（Hamasen）的發音而得名，在打狗文史再興會社努力下，現已成功搶救包含貿易商大樓、田町齋場，以及鹽埕的慶雲藥行、友松醫院等老屋。

新濱老街廓包括現在鼓山區捷興二街、鼓山一路、鼓岩街及臨海一路所圈出的範圍，歷史最久的建築物可追溯到日據時代，屋齡已有7、80年，新一點的也有50餘年，因為高巿府計畫「廣三用地」，這些建築物恐將夷平為停車場。

2012年3月，當地居民接到屋子將被拆除的公文，3個月內必須搬走，不少老人家為此哭泣，「打狗文史再興會社」便在這樣與怪手拚時間的壓力下成立，開始展開搶救日據時期打狗地區最早現代化街廓的保存行動。

老人家 生平首次上街頭

「躲過美軍轟炸，卻躲不過巿政府怪手」、「不拆、不遷、守護哈瑪星」、「文化殺手？」打狗文史再興會社提出一連串說帖，獲得老一輩居民的支持，老人家們生平第一次站上街頭，為了安身立命的土地，喊出心聲。

在此同時，會社加緊動作，爬梳新濱街廓歷史、文化紋理，最早興建於日本昭和年間有藝妓演出的料亭「一二三亭」，以及整棟建築為木造，屋頂有寄棟造及切妻造的住商混合式房屋「明治製果高雄配給所」等，在會社呼籲奔走下，一一喚起大眾記憶。

更多老屋歷史接著被一一挖掘出讓社會看見，包括佐佐木商店高雄支店、合美運輸組、高州御旅館、本島館等，接著新濱街廓建築測繪、老街巡禮、璀璨西灣攝影展、地毯藝術、哈瑪星時空旅圖等行動，也獲得廣大迴響，得到更多人關注。

喚醒歷史 讓古厝被看見

本來是不起眼的老屋、將被夷為平地的街廓，得到了應有的歷史價值，即使歲月滄桑，卻展現深度的底蘊，如果沒有會社的努力，做為高雄最早現代化發展的哈瑪星，將喪失她最先的根，失去她在時間軸線的刻度。

2014年，位在高雄港站前的貿易商大樓本來面臨被拆除，打狗文史再興會社動員搶救，認為超過60年的建物，樓高4層曾是哈瑪星最高建築，還是高雄金融街的代表，文資委員現勘，確認具歷史及美學價值，暫定古蹟不能拆。

2015年，鹽埕紅磚老建物「慶雲藥行」古厝因屋主有意拆建，打狗文史再興會社得悉後奔走搶救，引起高市府文化局關注，派人鑑定後認定古厝是90年老建築，擁有圓弧平英式紅砌磚的古厝，確定在怪手下逃生。

臉書發難 文化資產續命

隔年，鼓山公有第二巿場因地主陽信銀行決定索回土地，也是因打狗文史再興會社在臉書首先發難，指出市場前身是「田町齋場」（葬儀堂），是台灣僅存的日本時代齋場建築，這座珍貴的文化資產也才得以續命。

位於鹽埕區新樂、鹽埕街口的友松醫院舊址也在2017年傳出可能被拆，會社再度挺身而出，指出這棟老屋屋齡約80年，不僅昔日隔間依舊，更因在日據時期是「花柳病專門」，見證鹽埕區的風華，又一次讓老屋重新被發現而得以保存。

(中國時報)