老師傅帶隊鑿鋸刨磨好帶勁

2019年02月18日 04:10 中國時報 曹明正 ／專題報導 ／專題報導

哈瑪星日式老屋有著傳統木作之美，打狗文史再興會社除了搶救老屋，還開辦「木工班」，由老師傅教學員利用二手材料學習舊時工法，另帶領學員進行田野調查，將哈瑪星老街廓打造為高雄第1個歷史文化區。

老屋活化、再利用，近年來在台灣各地遍地開花，儼然已成為一門文化顯學，更是文青散策必訪地點，打狗文史再興會社2013年9月開辦第1期木工班，不僅為老屋注入新生命，也埋下種子，讓更多人願意摸索城巿的紋理。

學習木作聽起來有點潮，做起來卻不簡單，因為跟著的老師傅有師承國家薪傳獎得主的陳專琳、投入木作40餘載的林焜煌，還有曾獲國際技能競賽「門窗木工職類」國手的梁智修，要的不是單純的DIY，而是願意放感情。

令人感動的是，報名的學員從20餘歲到60餘歲都有，有的是學生、有的是大學講師，均是從零出發，將不起眼的廢棄木材窗框當成二手材料，再一刀一刨施工，從磨刀、鑿孔到鋸切，讓失去光澤的木紋，重新連結回歷史的脈絡。

木工班的成功，讓學員們開始動手整理自家祖厝，或者協助修繕老屋，即使工程浩大、費時費工，但愈來愈多的老屋重獲新生，冰冷的城巿水泥中多了手感的溫暖，不僅哈瑪星的街廓之美重新被發現，甚至還有日本人跨海尋根。

不只老屋建物的活化，打狗文史再興會社也不斷透過播映紀錄片、導覽老街廓，還舉辦工作坊、打狗講堂、新濱手作市集及田野調查等，讓經過歲月洗禮的城巿印象，得以再被聚焦，成為港都文化底蘊重要的根基。

(中國時報)