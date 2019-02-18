老師傅帶隊鑿鋸刨磨好帶勁
哈瑪星日式老屋有著傳統木作之美，打狗文史再興會社除了搶救老屋，還開辦「木工班」，由老師傅教學員利用二手材料學習舊時工法，另帶領學員進行田野調查，將哈瑪星老街廓打造為高雄第1個歷史文化區。
老屋活化、再利用，近年來在台灣各地遍地開花，儼然已成為一門文化顯學，更是文青散策必訪地點，打狗文史再興會社2013年9月開辦第1期木工班，不僅為老屋注入新生命，也埋下種子，讓更多人願意摸索城巿的紋理。
學習木作聽起來有點潮，做起來卻不簡單，因為跟著的老師傅有師承國家薪傳獎得主的陳專琳、投入木作40餘載的林焜煌，還有曾獲國際技能競賽「門窗木工職類」國手的梁智修，要的不是單純的DIY，而是願意放感情。
令人感動的是，報名的學員從20餘歲到60餘歲都有，有的是學生、有的是大學講師，均是從零出發，將不起眼的廢棄木材窗框當成二手材料，再一刀一刨施工，從磨刀、鑿孔到鋸切，讓失去光澤的木紋，重新連結回歷史的脈絡。
木工班的成功，讓學員們開始動手整理自家祖厝，或者協助修繕老屋，即使工程浩大、費時費工，但愈來愈多的老屋重獲新生，冰冷的城巿水泥中多了手感的溫暖，不僅哈瑪星的街廓之美重新被發現，甚至還有日本人跨海尋根。
不只老屋建物的活化，打狗文史再興會社也不斷透過播映紀錄片、導覽老街廓，還舉辦工作坊、打狗講堂、新濱手作市集及田野調查等，讓經過歲月洗禮的城巿印象，得以再被聚焦，成為港都文化底蘊重要的根基。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。