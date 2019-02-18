郭晏緹疾呼在地化就是國際化
打狗文史再興會社理事長郭晏緹老家在哈瑪星捷興二街，曾是日本時代佐佐木商店高雄支店的辦公室，祖母70餘年前買下定居在此，原本長期住在台北的郭晏緹，為在怪手下搶救老屋，也得以重新認識高雄老家。
郭晏緹說，世界民主國家的公民團體皆然，常扮演監督政府角色，她認為與高巿府從最初的對立，到現在不能說是妥協，卻比較能互相溝通。她覺得政府常砸大錢蓋硬體，忽略與在地民眾溝通，政府和居民想法常南轅北轍，才容易導致衝突與對立，「所以政府傾聽民意真的很重要！」
例如高巿府為再現哈瑪星登山街的歷史場域，卻是斥資在登山街做一條很長的溜滑梯，看在她和居民眼裡簡直忍不住「罵翻天」，這樣的硬體只是譁眾取寵，影響居民生活，卻不見得能喚醒對歷史的記憶。
她再舉例，曾有記者問日本京都巿長觀光做得這麼好是怎麼辦到的？對方回答，他只是做好文化保存。相較於高雄巿長韓國瑜說文化局長要國際化、要找英文好的，她覺得新巿府還要再思考，外國人來高雄觀光大家最有興趣是看你在地文化不一樣的東西。
「文化在地化就是國際化！」郭晏緹自豪地說，會社曾出版「哈瑪星時空旅圖」，只是放到臉書、沒有宣傳，就吸引日本、香港、美國華人媒體前來採訪，本來只是中文版，還特別加印了英日文版，正說明了在地文化的力量。
當然，經過6年奮戰，打狗文史再興會社也不僅只關注老房子，特別是針對高雄港「舊港區的文化保存與再造」發起公民會議，也聯合志同道合的公民團體舉辦文化巿政論壇，邀請新科議員參與，共同討論未來市政的願景。
(中國時報)
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