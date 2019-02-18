燈區太分散 民眾怨找不到

2019年02月18日 04:10 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北燈節會場從西門町綿延至北門和台北車站旁的行旅廣場，規模號稱較前2年更大，但走出西門捷運站，除了主燈「豬寶」聳立在西門紅樓，下一個花燈區卻相隔數十公尺，尤其從西門站沿中華路一段至北門站僅擺放8個燈座，整個台北燈節更只有38個花燈，只要人潮一多，許多民眾直呼「看不到！」

台北燈節開幕首日就吸引30多萬人湧入，但有民眾逛完後認為「走好遠，找不到花燈在哪」、「看完主燈豬寶之後不知道該怎麼逛」，質疑動線標示不清、花燈也不夠密集，甚至還有人笑稱「燈會主題是夜市，花燈只是附加」。

看一個燈走幾十公尺

記者實地走訪發現，中華路一段靠西門町側沿路只有8個花燈，且相隔達數十公尺；一名邱姓市民也表示，花燈之間相隔太遠，從成都路走到武昌街二段路口，沿途甚至只有1個花燈可看，「沒有逛燈會的感覺」，只有中山堂附近的學生燈區比較密集。

另一位民眾也認為，台北市身為首都，但燈會缺乏創意，擺出來的花燈千篇一律沒有新意，可以逛的地方更是少，有些鄰近主燈的帳篷甚至沒有租出去，「北市府的光之饗宴比較漂亮，要看燈會還不如去看高雄金銀河」；此外，雖然爭取到東京迪士尼進駐，但花車不夠吸引人，且旁邊全都是商家，質疑「辦在人擠人的西門町，造成交通不便，到底在想什麼？」

國際品牌加持衝人潮

對此，觀傳局長劉奕霆回應，今年台北燈節燈區擴大20％，延伸到台北車站旁的行旅廣場，燈區部分由去年的25個增加到今年38個燈座，並加入國際品牌如粉紅豬小妹佩佩、迪士尼等，一年比一年更加熱鬧，希望大家能在台北燈節玩得開心。

台北市長柯文哲也樂觀看待台北燈節人潮，大讚「台北燈節好看」。他說，台北燈節今年範圍變大，本來擔心人會稀稀疏疏，但開幕那天去看，人還是滿滿的，表示台北燈節已經打出品牌，來的人還是很多。

(中國時報)