升遷管道少 公職獸醫難留
資深公職獸醫師難留？桃園市動物保護處約有30位獸醫師，但普遍薪水3、4萬元，最高也僅5萬。公職獸醫師若累積到一定年資，可能就申請調至中央單位，或者到民間領取高薪，想要留住人才困難重重。
想升遷 只能到中央單位
桃園市動保處長陳英豪表示，獸醫師在處裡面分為防疫及動保工作，防疫包含目前最緊繃的非洲豬瘟，或者是禽流感等等，需要隨時待命。動保則包含動保園區、捕捉業務等，最繁重的則是動保陳情案件。他說，這些工作都相當辛苦，但受限於制度，公職獸醫師普遍3、4萬薪水，最高約5萬。
要國考 還要相關科系畢業
陳英豪說，若想要升遷，或者領取更高薪水，公職獸醫師只能到中央單位，或者到民間獸醫院工作。他坦言，公職獸醫師在地方缺額有限，或者一定經驗的獸醫師，在民間可領到8至10萬元不等的薪水。他也說，目前動保處獸醫師多數在40歲上下，都經驗成熟，若到中央服務，對地方而言也相當可惜。
一名非獸醫師體系的8職等官員透露，同樣都是高考及格的公務員，公職獸醫師的升遷管道相較於其他公務員，真的少太多。但要成為獸醫師不但需要獸醫等相關科系畢業，也需要通過國家考試，才能報考公職獸醫師考試，專業能力甚至可說比其他公務員高，認為有改善必要。
陳英豪說，在市長鄭文燦的關心下，市府已請人事處、農業局、區公所針對獸醫師職等研議，將建議銓敘部修法改善，將5至7職等修正為6至9職等，讓獸醫師升遷管道更暢通。
(中國時報)
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