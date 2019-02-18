重慶銅梁火龍炫 萬人爭睹

2019年02月18日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投燈會最吸睛的特別節目大陸重慶銅梁火龍，17日晚間在南投主燈區震撼登場，並接連演出2場次，吸引近萬人到場爭睹，火龍炫麗奪目，精采絕倫，貓羅溪畔歡聲雷動！南投縣長林明溱表示，火龍後續將分別在南投及埔里演出，歡迎大家共賞天下第一火龍。

貓羅溪畔歡聲雷動

重慶銅梁火龍被譽為「天下第一火龍」，以鐵水打金花，將鐵爐中燒熔的的生鐵，熔化成1500℃的鐵水，往空中打出熾熱火花，舞龍在花火與煙霧中舞出立體震撼的場面！今年還添加川劇元素，並增加開場的舞旗以及火把演出，表演內容全面升級，好戲連台，節目更加精采。

特別節目也有台灣團隊共襄盛舉，17日邀請台灣知名火舞團隊ComingTrue火舞團同台演出，該團曾參與央視選秀進入24強，也是台灣火舞大賽的冠軍隊伍；另外，還有南投在地的寶島民俗技藝團、西嶺國小舞獅、營北國中舞龍、溪南國小太鼓、曼暉舞蹈團與薪傳舞蹈團、宏仁國中樂旗隊，分別參與各場次的演出。

南投埔里將再演出

銅梁火龍2月18日、21日晚間7點，將在南投燈區水舞廣場各演出1場次，下午5點30分開放民眾排隊進場；2月20日晚間7點，則移師埔里糖廠演出1場次，下午5點開放民眾排隊進場。使用攝影腳架的觀眾，另闢排隊進場動線與觀賞專區，一般民眾看台區一律禁用腳架。

重慶銅梁火龍已流傳600多年，被列為非物質文化遺產，今年是第3次到南投表演，每年場面越來越盛大，今年不僅看台區4500個座位全滿，連貓羅溪兩岸河堤都擠滿觀眾。

(中國時報)