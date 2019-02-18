白河木棉花美 串遊4區划算
被網友譽為「世界最美花海街道之一」的台南白河「林初埤木棉花道」，今年受到暖冬影響，木棉花提前綻放，白河區公所順應花況，即日起至3月10日提前舉辦木棉花季，17日上午更舉辦「白河、東山、後壁、新營跨域產業鏈行銷記者會」，串聯4區合推農特產及觀光，台南市長黃偉哲也到場力挺，並與賞花民眾親切合照。
日友好城市送蓮花
黃偉哲致詞表示，此地是世界非常有名的木棉花道，所謂「前人種樹，後人乘涼」，那麼「前人種樹，後人看花」也是如此，感謝歷來所有人的用心經營，也感謝周邊各區長串聯觀光帶。
黃偉哲更妙語「來白河絕對『ㄟ合』（台語：划算）」，認為此地串聯土溝農村、天鵝湖公園、咖啡公路等景點，歡迎民眾來一趟觀光遊覽，看看大自然給的禮物。
去年白河區與日本南越前町簽訂友好城市，日方贈送盧山白蓮、勾玉女、蜀紅蓮等3品種蓮花給白河，17日上午黃偉哲與觀旅局、民政局、農業局、水保局等主管及在地民意代表，一起在木棉道市集旁水池種下象徵友好的蓮花。
今年木棉花季活動還特別結合白河商圈及周邊新營、東山與後壁合計4區，共同行銷特色產業，希望以「一區一特色」共創農村新亮點，除了賞花，更能品嘗在地農特產品，讓更多人看見台南農村之美。
塗色趣畫木棉花寶
白河區崎內里廢棄校舍將改建書法文化藝術園區，在地書法家施炳煌老師也邀陳志良、齊榮豪、謝福龍、歐益豪等5位書法家，也在現場揮毫蓮花意象書法作品，展現白河觀光文化合一，讓花季更添風采。
白河區長蕭福清表示，今年木棉花季還有攝影、定點導覽、贈苗、花季塗色趣及花季音樂會等等活動；其中花季塗色趣主角是首次亮相的木棉花寶，另外配合綠化地球的活動，還贈送樹苗。
(中國時報)
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