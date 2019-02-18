避談選總統 韓喊全力拚經濟

2019年02月18日 04:10 中國時報 林瑞益 、 林雅惠 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜17日走訪永安天文宮，廟方送雍正皇帝對聯：「惟以一人治天下，豈為天下奉一人」，他說，把「天下」2字換成「高雄」，就一目了然了，在媒體不斷追問下，他直言現在全力拚高雄經濟，對選總統「一點都沒猶豫」。

韓國瑜對這對聯的解釋是，一個人有機會服務公職，要有服務的心，把「天下」改為「高雄」，高雄的行政、立法部門要一心為高雄市民打拚，他會以此墨寶警惕自己。

墨寶當警惕 要有服務的心

而韓國瑜參加高市社福慈善團體聯合會會員代表大會時，被問到「to be or not to be」究竟是要選總統或不選？他說，「哈姆雷特」這段話轟動全世界，但那沒什麼，這是文學作品上很重要的一句話，記者問我選不選，才開玩笑如此回應，沒別的意思。

媒體追問他是否為選總統而猶豫，韓立刻否認說，「沒有猶豫啊！一點都沒猶豫，現在拚高雄經濟，壓力才大！」

對於張琍敏代言岡山之眼遭到部分網友負面批評，韓說，市府對這些來幫忙的人，都心存感謝，批評市府找年紀大的這些批判都「大錯特錯」，且觀光客有不同年齡群，希望大家多給鼓勵，酸言酸語沒意義；韓更加碼自爆過兩天還會有個超級巨星來，但先賣關子不宣布，僅透露是台灣的、影歌視三棲。

行銷惹議 自爆找巨星代言

此外，高雄市某區公所課長被控性騷擾女員工，韓國瑜過年前在市政會議中自爆此事，強調絕不寬貸，民政局完成調查決議，將該課長降調為非主管職並調至另一區公所當課員，韓國瑜昨再批這惡劣行為沒資格當公務員，可能進一步移送法辦、撤銷公職，「這不是調職就會沒事的，此風不可長」。

(中國時報)