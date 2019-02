避談選總統 韓喊全力拚經濟

2019年02月18日 04:10 中國時報 林瑞益 、 林雅惠 、 劉宥廷 /高雄報導 /高雄報導

高雄市長韓國瑜17日走訪永安天文宮,廟方送雍正皇帝對聯:「惟以一人治天下,豈為天下奉一人」,他說,把「天下」2字換成「高雄」,就一目了然了,在媒體不斷追問下,他直言現在全力拚高雄經濟,對選總統「一點都沒猶豫」。

韓國瑜對這對聯的解釋是,一個人有機會服務公職,要有服務的心,把「天下」改為「高雄」,高雄的行政、立法部門要一心為高雄市民打拚,他會以此墨寶警惕自己。

墨寶當警惕 要有服務的心

而韓國瑜參加高市社福慈善團體聯合會會員代表大會時,被問到「to be or not to be」究竟是要選總統或不選?他說,「哈姆雷特」這段話轟動全世界,但那沒什麼,這是文學作品上很重要的一句話,記者問我選不選,才開玩笑如此回應,沒別的意思。

媒體追問他是否為選總統而猶豫,韓立刻否認說,「沒有猶豫啊!一點都沒猶豫,現在拚高雄經濟,壓力才大!」

對於張琍敏代言岡山之眼遭到部分網友負面批評,韓說,市府對這些來幫忙的人,都心存感謝,批評市府找年紀大的這些批判都「大錯特錯」,且觀光客有不同年齡群,希望大家多給鼓勵,酸言酸語沒意義;韓更加碼自爆過兩天還會有個超級巨星來,但先賣關子不宣布,僅透露是台灣的、影歌視三棲。

行銷惹議 自爆找巨星代言

此外,高雄市某區公所課長被控性騷擾女員工,韓國瑜過年前在市政會議中自爆此事,強調絕不寬貸,民政局完成調查決議,將該課長降調為非主管職並調至另一區公所當課員,韓國瑜昨再批這惡劣行為沒資格當公務員,可能進一步移送法辦、撤銷公職,「這不是調職就會沒事的,此風不可長」。

(中國時報)