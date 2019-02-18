陽明山花季開幕 花系列接棒開

2019年02月18日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

一起賞花去！陽明山花季17日正式登場，今年活動主題為「牽手觀櫻」，除了有櫻花與杜鵑可賞，花鐘廣場周邊還有風信子、鬱金香等，形成百花爭豔的景象，不少民眾昨上山搶拍櫻花景致，直呼「超美麗！」接下來，台北市還有士林官邸鬱金香展、杜鵑花展、海芋季接力舉辦，呈現「台北花系列」浪漫理念。

櫻花、杜鵑花、風信子爭奇鬥豔，台北陽明山花季昨開跑，大批民眾全家總動員，一早趕上山欣賞春日動人景致，也有不少穆斯林穿著傳統服飾同歡，成為活動另類「嬌點」，活動結束後，台北市長柯文哲也與北市府人員一起環山健行，身體力行推廣台北大縱走活動。

柯文哲表示，市府在思考北市的發展過程中，一直有個「台北花系列」概念，意即從每年農曆年前的台北茶花展、樂活夜櫻季、再到陽明山花季開幕，緊接著還有士林官邸鬱金香展、陽明山海芋季，及3月的杜鵑花展，屆時北市城南地區就會變成一個杜鵑花城區。

北市工務局進一步說明，陽明山花季即日起至3月17日登場，花季期間於陽明公園辛亥光復樓2樓展出「草山時空文化展」，介紹陽明公園的前世今生，另也邀請華岡博物館同步於花卉試驗中心展出水墨花卉展，歡迎民眾踴躍參觀。

昨天花季開幕之前出現一段插曲，北市府工務局公燈處長黃立遠向柯文哲「咬耳朵」稱，某案件被民進黨議員許淑華當成政治議題操作，柯為此爆粗口回應，沒想到整段談話全被媒體拍下，讓外界批評柯不該罵髒話，議員也對黃的作法相當不滿，最後，黃立遠緊急在傍晚發新聞稿向許淑華道歉。

(中國時報)