竹市總圖翻新 空間大3倍

2019年02月18日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府積極籌建新竹市總圖書館，教育部確定核定補助4億元經費，市府也將配合4億元，在文化局圖書館原址打造全新的總圖書館，預計2022年底落成啟用。新總圖將有目前3倍大，可充分滿足市民學習與藝文休閒需求。

文化局長黃竫蕙指出，文化局圖書館現所在建築是1980年完成，樓地板面積僅7000平方公尺，空間不足無法擁有更多藏書，市府因而積極籌建空間大3倍的總圖書館計畫。

市長林智堅為規畫新總圖書館，去年特別參訪美國加州庫比蒂諾市立圖書館，深入了解其空間規畫、融入科技的管理系統等，教育部核定補助經費後，市府即著手進行改建，未來將借鏡日本太田市圖書館、美國加州庫比蒂諾市立圖書館及高雄市總圖的設置經驗，打造全新的閱讀環境。

黃竫蕙說，新竹市總圖書館興建計畫，除配合硬體建築環境興建，為因應未來資訊及教育發展趨勢，也將同步強化服務面向，結合新竹人文與科技城市特性，打造以STEAM為導向的創客基地，藉由軟硬體相互搭配，造就更易於親近及體驗的學習空間。

未來總圖書館樓地板面積將比現有建築大上3倍，由7000平方公尺擴展為2萬平方公尺，館內規畫有圖書閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學、藝文展覽等空間，目前已在徵選專業建築師團隊，預計於2020年底完成設計後發包，2022年底落成啟用。

(中國時報)