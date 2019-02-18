逢甲打造數位製造合作社
邁向智慧營建新時代，逢甲大學耗時1年，成功打造台灣學術界最大「RoSoCoop數位製造合作社」，17日揭幕啟用，設置7台不同大小的機械手臂等設備，將提供學生創新設計、實際操作機會。校長李秉乾強調，「數位製造合作社」啟用代表逢甲邁向新里程碑。
台中市祕書長黃崇典、逢甲大學董事長高承恕及建築、產業界代表見證「RoSoCoop數位製造合作社」揭幕。校方指出，占地40坪的「數位製造合作社」將以設計美學、跨領域整合與智慧機具、機械手臂製造為主軸，邀產業界與學界合作發展智慧營造。
李秉乾表示，「數位製造合作社」是跨領域的校內合作，逢甲致力提供學生創新的能力與工具，培育能參與社會產業轉型創新的人才，未來盼攜手產業界，在技術層面尋求創新、培養源源不絕的人才。
踏進以玻璃屋呈現的場域，放眼可見到8米線性軌道、上方還設2隻大型機械手臂，為全國校園首見。逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷指出，機械手臂運作時最高可達3公尺，挑戰真實建築尺度的工場預製工法探索、機器人的現場施工。
黎淑婷強調，設7隻機械手臂的合作社堪稱亞洲學術界最高端設備，顯見逢甲迎向智慧營造的決心，未來盼結合產業，打造用台灣機械手臂解決台灣建築營造問題的目標。
(中國時報)
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