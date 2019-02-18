暖流抗韓流郭國文邀議員相挺

2019年02月18日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

台南市第2選區立委補選國民黨參選人謝龍介17日在新市成立競選總部，邀高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜當起型男大主廚一起煎虱目魚替農產品找出路，民進黨參選人郭國文除於15日搶先煎魚造勢外，17日更邀請民進黨內5名人氣議員到麻豆市場拜票拚場；無黨籍參選陳筱諭也批謝龍介的農產政策。

郭國文表示，對手請來北中南「三子」造勢，一股韓流來襲，但他也有來自北中南年輕世代議員帶來的暖流，對抗來自高雄的寒流。郭國文還說，台南不要登革熱，需要燈節熱；他想問謝龍介，高雄燈節還是台南燈節比較好？可以接受一個市長在登革熱後，到處趴趴走去輔選嗎？

陳筱諭的砲火也轟向謝龍介，並針對謝龍介指稱，民進黨有給台南人過好日子，所以他要幫台南的農漁民行銷產品一事表示，台南在民進黨執政後，基礎建設比過去國民黨長年執政時都是翻倍成長，去年少數種類農產品滯銷，只是一時施政瑕疵所致。

陳筱諭還說，如果謝龍介認為只有到大陸開闢農產品通路才能解決農產品滯銷問題，不僅容易中了統戰技倆，最後甚至可能整個台灣的經濟都會受到箝制。

17日上午民進黨型男正妹議員助選團人氣議員許淑華、戴瑋姍、楊家俍、黃守達、張錦豪一行5人，先與郭國文至麻豆代天府上香祈福時，引起來拜拜民眾圍觀，並為郭國文加油打氣。許淑華表示，和郭國文是長期的戰友，郭的務實、認真是鄉親朋友最好選擇，並提醒大家對手網紅式的行銷，講得多是不切實際的空話，請大家別上當。戴瑋姍也說，郭國文是學運前輩，更是她台大學長，一定相挺。

黃守達則表示，市民要的是腳踏實地為地方建設的民意代表，不是每天去上上節目誇大其詞的人。張錦豪也笑著說，自從上次來過後，看到郭國文變黑瘦，鞋子換了一雙，他真的很認真。楊家俍則說，很喜歡台南的人親和力，這種純樸認真的態度就是郭國文。

(中國時報)