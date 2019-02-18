屏東熱博閉幕 燈會接棒開跑

2019年02月18日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

2019屏東熱帶農業博覽會17日閉幕，僅開放19天為歷年來最短，仍極具吸客魅力，逾135萬人次入園。屏東縣長潘孟安17日與民眾在園區瓜果長廊下共進法式下午茶餐，為熱博畫下句點，潘孟安也不忘提醒民眾參加接著開幕的台灣燈會在屏東。

由於2019台灣燈會在屏東將於19日開幕，縣府人力不足，今年熱博提早閉幕，時間僅19天為歷年來最短，仍吸引逾135萬人次入園。相較於前年逾155萬人次及去年逾180萬人次，今年整體人次雖減少，但單日入園人次毫不遜色。

17日舉行閉幕，潘孟安頒發感謝狀給與會單位，感謝大家的辛勞。主舞台旁的瓜果長廊席開34桌，邀請網路報名200名民眾共進法式下午茶，餐點以屏東農產為材料，伴隨悠揚音樂演奏，在結實纍纍瓜園下享受下午茶，非常浪漫。

菜色由高盧法式餐廳設計製作，包括屏東洋蔥炒熟後與乳酪拌餡、塗抹的阿爾薩斯麵包；屏東鳳梨和香蕉製作的水果布丁蛋糕；屏東可可粉及杏仁烘製的可可餅乾；屏東在地牛乳製成的起司條；在地的咖啡、玫瑰花茶、檸檬汁等飲料。

潘孟安表示，雖然很多民眾反映熱博時間實在太短，但因為台灣燈會即將開幕，只能請大家見諒；也提醒民眾一定要參加首次在屏東舉辦的台灣燈會。

(中國時報)