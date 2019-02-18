元宵平溪天燈 搭接駁車最方便
平溪天燈節第一場16日落幕，19日元宵節場將在平溪十分廣場登場。新北市交通局提醒，當天活動周邊道路106線及台2丙實施汽機車全面管制，建議民眾搭乘木柵線、石碇線、瑞芳線、基隆線、雙溪線五線接駁專車，也可搭乘鐵路平溪支線，才能玩得開心、平安返家。
新北市平溪天燈節邁入第21年，已成國際級觀光景點，第一場活動落幕，不少民眾無緣參加，19日元宵節專場，是今年最後一次機會，市府更邀請國際遊輪旅客與日本姊妹縣交流，還有圓滿豬主燈，預期將掀另一波高潮。
交通局表示，第二場天燈施放活動將在十分廣場登場，當天周邊道路雙菁公路106線石碇雙溪口至頂坪路瑞芳工業區段實施汽機車全面管制，基福公路台2丙不得進入平溪，但往雙溪、宜蘭方向仍開放通行。
民眾可從木柵動物園、石碇交流道、瑞芳火車站、基隆火車站及雙溪火車站搭乘接駁專車前往活動會場，去程上午9時發車，平均每5分鐘1班，回程則滿載即發車，木柵線、基隆線、瑞芳線回程末班車晚間11時，石碇線回程併入木柵線，雙溪線回程末班車9時20分。
也可選擇搭乘台鐵平溪支線前往活動會場，活動日首班車，早上5時由八堵站發車前往菁桐站，末班車晚間10時27分由十分站發車前往八堵站，活動當日列車時刻與平時不同，詳洽台鐵官網。交通局提醒，搭乘大眾運輸工具，才能玩得盡興。
(中國時報)
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