苗栗慶元宵 狂炸2萬串鞭炮
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
客家庄元宵盛事17日晚間來到最高潮，2019龍之夜在苗栗市河濱公園熱鬧登場，11尾龍隊輪番上陣，接受2萬串鞭炮洗禮，配合現場聲光效果，祥龍猶如騰雲駕霧於五彩雲霧中，吸引全國民眾早早卡位搶最佳觀賞位置，市公所指出，龍有祥龍護家庄的涵義，開炸前亦安排體驗活動，讓民眾身歷其境感受舞龍魅力。
市公所表示，此次龍主題以「巡庄」為概念，早期每個客家庄頭都會出龍，透過祥龍護衛家庄，同時趨吉避凶，依循此涵義，今年邀請大陸廣東省豐順縣埔寨鎮的埔寨火龍當壓軸，火光四射、絢麗奪目的精采演出，總能抹殺許多攝影愛好者的記憶體儲存空間。
市長邱鎮軍指出，埔寨火龍是埔寨鎮當地青年，每逢農曆正月15日元宵節，便糊製祥龍，造型有別於苗栗龍，龍頭結構類似龍船，龍身再以一節一節的方式銜接，全身插滿煙火，在行進中讓煙火噴發，模樣相當喜慶，2008年還被大陸官方列入國家級非物質文化遺產，其珍貴可見一斑。
邱鎮軍表示，除精彩的龍、火龍演出，曾登上央視春晚的台灣火舞團體「Coming True」也應邀表演大型火舞。另外，為吸引遊客，市公所與悠遊卡公司合作，打造龍紀念版悠遊卡，希望民眾多搭乘大眾交通工具，巡庄苗栗。21日晚間11點將在五文昌廟，依照古禮「化龍返天」，屆時有5尾神龍參與，感謝祥龍護佑民間，並且目送祥龍返回天庭。
(中國時報)
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