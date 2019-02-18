東勢新丁粄節 歡慶到元宵
圖為踩街遊行。（王文吉攝）
「客庄十二大節慶」2019東勢新丁粄節17日熱鬧登場，數十團體輪番踩街遊行，許多民眾扶老攜幼夾道爭睹，東勢街頭熱鬧非凡。台中市長盧秀燕受邀揭開120斤重的新丁粄，她邀各地遊客到東勢體驗客庄人情味，期盼新丁粄節發揚客家文化，促進經濟觀光發展。
東勢新丁粄節於客家文化園區開幕，榮獲全國中小學客家藝文競賽優異的東勢幼兒園帶來開場舞蹈表演。盧秀燕、行政院客委會副主委楊長鎮等共同為超大新丁粄進行揭粄、切粄儀式，立委江啟臣、市議員冉齡軒、蔡成圭等也到場共襄盛舉。
盧秀燕表示，新丁粄節代表客家人知恩惜福，製作「新米粄」答謝土地公、土地婆，庇佑家中人丁興旺、多子多孫多福氣。新丁粄節在全國已建立口碑，期盼大家持續推動，發揚客家傳統文化。
由於東勢區為台中市老年人口最多的行政區，盧秀燕表示，今年絕對會提早實施老人健保補助，目前正在編列預算。敬老愛心卡雖不是她的政見，但她一樣埋單，每月1000元額度，一毛都不會少。
新丁粄節視覺設計由國際大師陳永基操刀，於客家文化園區及文化街布置喜慶紅燈籠，呈現「添新丁」意象。超大龜粄、桃粄開放擲筊祈福，另在雙福祠、文昌廟、東聖宮有求子、求文昌、丟炮城等活動，歡慶到元宵。
(中國時報)
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