38工藝師豬事如意 木雕陶藝吸睛

2019年02月18日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣北港鎮北港工藝坊以豬年為主題，17日邀集全台38名工藝師舉辦「豬事如意」工藝展，現場展出木雕、春仔花、拼布等各種與豬相關的創作工藝品，配合工藝坊旁的巷弄燈區，元宵節前夕吸引許多遊客造訪。

北港工藝坊「豬事如意」工藝展配合北港燈會17日開展，共有來自全台各地38名工藝師共襄盛舉，其中以木雕創作件數最多，其次為陶藝作品，另外還有李健竹的鉛筆芯雕刻、林佩瑩的春仔花等作品，讓民眾大飽眼福。

北港工藝坊負責人蔡享潤表示，工藝坊每年在北港鎮舉辦「五湖四海宴」，邀集全國工藝師以總鋪師辦桌方式，把作品擺在桌上呈獻給媽祖，此次參與「豬事如意」展的工藝師大多曾經參與「五湖四海宴」，今年特別創作豬年工藝品向大家賀年。

北港工藝坊正好位於北港燈會3大燈區的巷弄燈區內，北港燈會將於18日晚上正式啟燈，民眾可以來工藝坊觀賞「豬事如意」工藝展再到巷弄燈區看花燈，巷弄燈區以「童年往事」為主題呈現懷舊復古風，帶領民眾穿越時空回到50、60年代。

蔡享潤還說，今年北港燈會規畫「巷弄燈區」、「觀光大橋燈區」、「水道頭燈區」3大燈區，呈現北港在地工藝特色與文化歷史底蘊，18日晚上7點於北港朝天宮媽祖廟口舉行啟燈儀式，展期至3月3日，主燈「豬事幸福」位於觀光大橋燈區。

(中國時報)