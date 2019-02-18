38工藝師豬事如意 木雕陶藝吸睛
雲林縣北港鎮北港工藝坊以豬年為主題，17日邀集全台38名工藝師舉辦「豬事如意」工藝展，現場展出木雕、春仔花、拼布等各種與豬相關的創作工藝品，配合工藝坊旁的巷弄燈區，元宵節前夕吸引許多遊客造訪。
北港工藝坊「豬事如意」工藝展配合北港燈會17日開展，共有來自全台各地38名工藝師共襄盛舉，其中以木雕創作件數最多，其次為陶藝作品，另外還有李健竹的鉛筆芯雕刻、林佩瑩的春仔花等作品，讓民眾大飽眼福。
北港工藝坊負責人蔡享潤表示，工藝坊每年在北港鎮舉辦「五湖四海宴」，邀集全國工藝師以總鋪師辦桌方式，把作品擺在桌上呈獻給媽祖，此次參與「豬事如意」展的工藝師大多曾經參與「五湖四海宴」，今年特別創作豬年工藝品向大家賀年。
北港工藝坊正好位於北港燈會3大燈區的巷弄燈區內，北港燈會將於18日晚上正式啟燈，民眾可以來工藝坊觀賞「豬事如意」工藝展再到巷弄燈區看花燈，巷弄燈區以「童年往事」為主題呈現懷舊復古風，帶領民眾穿越時空回到50、60年代。
蔡享潤還說，今年北港燈會規畫「巷弄燈區」、「觀光大橋燈區」、「水道頭燈區」3大燈區，呈現北港在地工藝特色與文化歷史底蘊，18日晚上7點於北港朝天宮媽祖廟口舉行啟燈儀式，展期至3月3日，主燈「豬事幸福」位於觀光大橋燈區。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。