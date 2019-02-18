台東鬧元宵 大知本遶境登場

2019年02月18日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

咚咚鏘！台東鬧元宵除了19日台東市的傳統神明遶境以外，包括大豐地區及池上、成功等鄉鎮也都有遶境活動，其中在大知本地區的神明遶境於17日率先開鑼，除了象徵傳承與團結以外，也向神明祈求，希望漸趨蕭條的知本溫泉鄉能再現榮景。

大知本地區元宵神明遶境昨登場，各神轎、陣頭、家將一早在北極宮集結出發，到當地各宮廟參拜、表演，沿途也有店家設香案恭迎，鞭炮、鑼鼓喧天，熱鬧滾滾。

發起人、市民代表蔡政家表示，小時候台東市區神明遶境會到知本地區，不過知本已經20年沒有看到熱鬧的陣頭活動了，許多年輕人嚮往陣頭文化，因此年輕一代的縣議員王文怡、陳政宗及各里里長都熱情贊助這項傳統，希望傳承優良的陣頭文化，也讓地方能夠更團結。

縣議員王文怡說，自從陸客不來以後，知本溫泉區更加蕭條，希望透過這次的遶境祈福，讓知本溫泉區再現繁榮，這次共有8個隊伍近600人參加，議員及里長的贊助經費結餘款將捐給知本國小。

而在19日元宵節當天，有台東市天后宮主辦的神明遶境祈福活動，共有27隊參加，成功鎮也有29間廟宇參與鎮上繞境祈福。

池上鄉獨特的元宵遶境「擔飯」饗宴，19日晚上5點在伯朗大道旁的保安宮澎湃登場，20日則為台東市大豐地區遶境活動，由豐安宮主辦，超過30家廟宇參加。

(中國時報)