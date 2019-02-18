擲筊送重機 募9.6萬張發票做公益

2019年02月18日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市永和區公所連續7年舉辦擲筊慶元宵活動，只要捐出6張發票就可以參加「擲筊祈福送重機」，共有1萬6040人次參加15、16日初賽，2005人晉級17日複賽，共募集發票逾9萬6000張，由新北市副市長謝政達代表將發票捐給創世基金會。

永和區公所表示，活動今年邁入第7年，與立委林德福、市議員陳鴻源、連斐璠、羅文崇、保福宮等一起舉辦，藉此發揚在地宗教文化特色，15、16日初賽、17日複賽、決賽，現場還有鑽轎腳、捐血送錢母、品嘗福食、趣味廟會遊戲等多項活動，邀請民眾闔家同樂。

謝政達表示，活動不只是擲筊祈福，更是鼓勵民眾捐發票做愛心；永和區未來會有超過120個青年住宅，協助永和區青年，讓他們在打拚之際可以有舒適的生活環境。

決賽最後由6歲陳姓男童擲出7個「聖筊」奪冠，獲得第一特獎YAMAHA XMAX 300cc重型機車1輛。陳姓男童母親表示，第一次參加活動，家住在新北市板橋區，聽朋友告知相關活動，才會報名參加，車子就讓丈夫處理。男童父親則笑說，本身就有重機，已經有重機駕照了。

台北教育大學四年級李姓女學生擲出6個「聖筊」，獲得第二特獎YAMAHA FOKCC 155cc機車1輛。李女表示，家住南投、北上求學在永和區租屋，可以獲得機車相當開心。

永和區長胡合鎔表示，另外還有GOGORO電動2輛、光陽GP125cc機車2輛、Dyson無線吸塵器、聲寶50吋液晶電視等多項大獎，今年共募集逾9萬6000張，亦有不少民眾參加現場的捐血活動。

(中國時報)