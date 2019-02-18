邯鄲小勇士 扛轎架式十足
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
元宵節知名盛事炸邯鄲，原發跡於苗栗縣竹南鎮，擁有百年歷史的竹南炸邯鄲，由打赤膊、穿紅短褲的勇士們，揮舞天罡掃，在炮陣中抬著神像，迎接震耳欲聾的鞭炮洗禮，為使宗教結合藝術、教育向下紮根，中港慈裕宮16、17日舉辦邯鄲小勇士體驗營，以糖果、泡泡代替漫天烽火，帶領小朋友扛神轎巡禮，體驗炸邯鄲魅力。
被列為縣定三級古蹟且香火鼎盛的中港慈裕宮，去年首創讓國小2到6年級學童打扮成邯鄲小勇士，以糖果、泡泡搭配炮竹音樂巡禮社區，今年除扛轎橋段外，首次加入小火車繞境，由廟方人員帶領沿途遊街至竹南火車站。
活動執行長陳金龍表示，活動續辦反應熱烈，直到昨晚還有家長搶著報名，可惜名額有限早已額滿，活動分為2梯次共60名學童分為「紅、藍、綠」3組進行，加上家長約有180人參與，安排番社社區營造團隊當講師，小朋友除學習邯鄲文化外，更扭轉過去對陣頭的負面印象，培養種子自動自發傳承宗教文化良善的理念。
慈裕宮主委陳萬典說，大眾所知的炸邯鄲多半來自台東，但經考察研究顯示，炸邯鄲民俗活動其實發跡於竹南，當地稱為「造佛」，有別於台東以肉身坐轎去炸，當地的炸邯鄲則是炸神像，雖然活動曾中斷數年，但從20年前復興後，年年成為地方代表盛事，炮火炸得愈多來年財運愈旺。
(中國時報)
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