中菁會長交接 燕重申拚經濟
全台第1個上市櫃公司所組成的團體「中部上市櫃公司菁英聯誼會」，17日舉辦第24、25屆會長交接典禮，新任理事長由李芳全接任。市長盧秀燕出席致賀時表示，拚經濟是市府最重要的施政目標，她一定會帶領市府團隊讓台中經濟愈來愈好。
盧秀燕表示，中菁會是全台第1個上市櫃公司組成的團體，營業額加起來超過1兆元，感謝中菁會對台灣經濟的貢獻，相信在新理事長李芳全帶領下繼續發揚光大，一起帶領台中產業繼續成長。
「政府發展經濟，積極面必須配合企業發展」，盧秀燕強調，會深入了解企業需求並解決問題，消極面則盡量減少干擾，讓大家專心經營，讓大家都可專心經營，全力拚經濟，這是政府應該做的事情。
盧秀燕說，拚經濟是市府最重要的施政目標，會帶領市府團隊讓台中經濟愈來愈好，台中擁有優秀的軟硬體實力及優渥投資條件。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。