中菁會長交接 燕重申拚經濟

2019年02月18日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

全台第1個上市櫃公司所組成的團體「中部上市櫃公司菁英聯誼會」，17日舉辦第24、25屆會長交接典禮，新任理事長由李芳全接任。市長盧秀燕出席致賀時表示，拚經濟是市府最重要的施政目標，她一定會帶領市府團隊讓台中經濟愈來愈好。

盧秀燕表示，中菁會是全台第1個上市櫃公司組成的團體，營業額加起來超過1兆元，感謝中菁會對台灣經濟的貢獻，相信在新理事長李芳全帶領下繼續發揚光大，一起帶領台中產業繼續成長。

「政府發展經濟，積極面必須配合企業發展」，盧秀燕強調，會深入了解企業需求並解決問題，消極面則盡量減少干擾，讓大家專心經營，讓大家都可專心經營，全力拚經濟，這是政府應該做的事情。

盧秀燕說，拚經濟是市府最重要的施政目標，會帶領市府團隊讓台中經濟愈來愈好，台中擁有優秀的軟硬體實力及優渥投資條件。

(中國時報)