國際良心日宣言 黃偉哲挺太極門

2019年02月18日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市長黃偉哲17日參加太極門氣功養生學會台南道館新春茶敘時，不僅連署支持該會提出的「國際良心日宣言」，還帶領現場人員手持「指南針盾牌」，並高喊「良心覺醒，天下太平」，象徵以良知為準則、以愛為依歸，運用智慧解決衝突，鼓勵他人一起行動，早日實現世界和平。

黃偉哲表示，太極門長期推動國際良心日，希望大家發揮良心的力量。其實每個人的心中都有良心，如果能喚醒心中的良知、良能及良心，這個社會一定會更美好，會讓整個社會及世界善的力量更彰顯。人人都有良心，人人都發揮愛心，用熱心來服務社會，如此犯罪率就會更下滑，社會上冷漠的現象就會漸漸不見。

黃偉哲還強調，其實很多事情光靠政府的力量不見得做得到，光是靠法規、用法律的力量，不如用內心自省喚發出來的自動自發自願的力量更好，感謝太極門能在國際上推動良心日，但良心日不是365天只有1天發揮良心，而是整年365天都是良心喚醒之日，發揮良知與良能。

參與太極門新春茶敘的貴賓，還有立委陳亭妃及台南市議員蔡旺詮、沈震東、周麗津、邱莉莉、林美燕、李啟維、蔡筱薇等人，另有台南市議長郭信良及多位立委、議員也派代表出席。

17日的新春茶敘活動熱鬧滾滾，可愛的小朋友唱跳「金豬報喜」及「歡樂送五寶」，歡喜迎賓的逗趣模樣，讓來賓歡笑連連。

(中國時報)