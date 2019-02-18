送愛到澎湖 義大醫捐行動服務車

2019年02月18日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

為關懷澎湖偏鄉醫療服務，義大醫院慨捐3級離島將軍嶼1輛「健康行動服務車」，義大醫院院長杜元坤親自跨海送愛心，將軍嶼鄉親們好高興好感激。

偏遠離島交通不便，醫療資源更是匱乏，就連乘載病患或行動不方便老人的交通工作都沒有，多年來鄉親們陳情反映期待紓困救難。

義大醫院2017年承辦健保署「全民健康保險澎湖縣離島地區醫療給付效益提昇計畫」（ＩＤＳ），派遣醫療專業團隊進駐澎湖，深知民眾之苦。

去年11月義大院長杜元坤先以個人名義捐贈3級離島花嶼1輛健康行動服務車，獲得熱烈迴響，更發揮拋磚引玉之效，義大集團董事長林義守行善也不落人後，17日加碼捐贈將軍嶼1輛健康行動服務車。

捐贈儀式於縣府廣場舉行，杜元坤代表集團將象徵性的車鑰匙親手交付望安鄉議員陳佩真，澎湖縣副縣長許智富見證觀禮並回贈感謝狀。

因應鄉親需求，健康行動服務車特地改裝鋪平椅背，內部配置專業長背板級固定設備，也針對離島氣候加裝不銹鋼無障礙扶手及雙層全車防鏽處理，更符合在地民眾使用。

杜元坤也趁贈車活動舉辦「世上最快樂的工作」個人新書發表會，描述自己從醫生涯樂在工作，勉勵堅守崗位發光發熱，創造生命璀璨動人的精采人生。

(中國時報)