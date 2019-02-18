送愛到澎湖 義大醫捐行動服務車
為關懷澎湖偏鄉醫療服務，義大醫院慨捐3級離島將軍嶼1輛「健康行動服務車」，義大醫院院長杜元坤親自跨海送愛心，將軍嶼鄉親們好高興好感激。
偏遠離島交通不便，醫療資源更是匱乏，就連乘載病患或行動不方便老人的交通工作都沒有，多年來鄉親們陳情反映期待紓困救難。
義大醫院2017年承辦健保署「全民健康保險澎湖縣離島地區醫療給付效益提昇計畫」（ＩＤＳ），派遣醫療專業團隊進駐澎湖，深知民眾之苦。
去年11月義大院長杜元坤先以個人名義捐贈3級離島花嶼1輛健康行動服務車，獲得熱烈迴響，更發揮拋磚引玉之效，義大集團董事長林義守行善也不落人後，17日加碼捐贈將軍嶼1輛健康行動服務車。
捐贈儀式於縣府廣場舉行，杜元坤代表集團將象徵性的車鑰匙親手交付望安鄉議員陳佩真，澎湖縣副縣長許智富見證觀禮並回贈感謝狀。
因應鄉親需求，健康行動服務車特地改裝鋪平椅背，內部配置專業長背板級固定設備，也針對離島氣候加裝不銹鋼無障礙扶手及雙層全車防鏽處理，更符合在地民眾使用。
杜元坤也趁贈車活動舉辦「世上最快樂的工作」個人新書發表會，描述自己從醫生涯樂在工作，勉勵堅守崗位發光發熱，創造生命璀璨動人的精采人生。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。