腳邊「毛毛的」 花蓮又傳鼬獾闖家中

2019年02月18日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣光復鄉再傳鼬獾闖家中，1名13歲女童發現腳邊「毛毛的」，驚見鼬獾竟向她逼近，驚聲尖叫「爸爸！」求救，而這隻鼬獾也確診為狂犬病陽性病例，讓民眾直呼好險沒被咬傷。縣府指出，今年至1月底光復鄉就發現3例狂犬病鼬獾，呼籲民眾勿徒手觸摸可疑動物。

光復鄉大安村長徐振雄說，農曆年前的晚上有一隻成熟鼬獾闖入屋內，不斷接近女兒，他連忙大聲喊叫嚇阻，將鼬獾驅趕到屋外，因去年鄉內有狂犬鼬獾亂竄咬人，便交由防疫所帶回檢驗，想不到確診為狂犬病陽性反應，讓他直捏一把冷汗！

農委會防檢局也統計，全台狂犬病疫情以野生鼬獾為主，2013年在台東達到高峰，近3年來通報確診全為鼬獾，推測疫情一路北上，去年宣布花蓮縣為狂犬病鼬獾發生熱區，全縣13鄉鎮中除花蓮市、吉安鄉、新城鄉等北區鄉鎮，皆為高風險區。

花蓮縣動植物防疫所表示，去年全國鼬獾狂犬病例110例，其中花蓮多達52起，占全國近5成，集中光復、鳳林等中南區，今年至一月底縣內4起鼬獾狂犬病例，其中3件為光復鄉、1件為壽豐鄉，相較疫情爆發前花蓮每年病例約2件，去年至今明顯暴增許多。

花蓮動防所提醒，野生鼬獾生性怕人，若反常接近民眾，就必須提高警覺；若不慎被咬傷，應盡速包紮就醫，施打相關疫苗與通報相關單位。

(中國時報)