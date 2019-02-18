中路二號宅 2月20日開放申請

2019年02月18日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園首間社會住宅「中路二號宅」將於周三開始受理申請，總共212戶，政策戶最低5700元、一般戶最低7250元起，約是市價8折，最快9月就能開放入住，住宅發展處特別保留10戶「服務型入住」，只要自提服務方案如免費社區家教、陪伴獨居老人等，就能免抽籤保證入住，目前詢問者眾，呼籲把握短短2周的時間踴躍提出申請。

中路二號社會住宅租期以3年為一期，得續租1次達6年，其中148戶為一般戶，月租金一房型7250元、二房型13400元、三房型16400元。64戶政策戶，月租金一房型5700元、二房型10600元、三房型12900元，房價均含管理費，預計4月至7月間辦理政策戶評點排序、一般戶抽籤、看屋、選屋、簽約、公證等作業，最快今年9月入住。

昨說明會湧入逾百人參加，提問踴躍，大多對牽涉申請資格和可申請房型的「家庭成員」定義有疑問，住發處住宅服務科長陳宣宇強調，除了申請人同戶籍內的直系血親，若配偶不同戶籍，配偶和其同住的直系血親都算家庭成員，名下不得在北台灣有房子、不動產低於540萬、月收要少於5.1萬餘元，才符合資格，他們也準備了「Q&A」29問，在官網歡迎民眾查詢。

在僧多粥少下，住宅發展處也特別保留10戶「服務性入住」，只要提出社區服務計畫如銀髮活動、手作教學，服務時數自訂，經專家學者審議後，就能免抽籤、直接獲得保障資格，處長莊敬權指出，服務性入住和一般戶、政策戶不衝突，可以雙邊都提出申請，增加入選機率。

(中國時報)