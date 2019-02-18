台中去年失業率3.7％ 6都最低

2019年02月18日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

拚經濟，也拚出工作機會！台中市府主計處公布2018年台中市勞動力概況，台中市平均失業人數為5萬1000人，平均失業率3.7％，較台灣整體的3.71％低，並持續為6都最低。

主計處表示，台中2018年平均失業率3.7％，與2017年相同，連3年均為六都最低，與新北、台北及高雄並列6都最低。分析近10年資料，台中市就業者行業結構趨於穩定，2018年仍以服務業占57.27％為多數，工業39.49％居次，農業3.25％最少。

依教育程度別觀察，國中及以下程度者平均失業率3.5％最低，高中職和大專及以上程度者失業率均為3.7％；與2017年相較，大專及以上程度者失業率下降0.3％最多，高中職和國中及以下程度者失業率上升0.3％。

(中國時報)