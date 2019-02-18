翁章梁、陳明文尬獅開場

2019年02月18日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣溪口鄉藝陣文化節17日盛大登場，今年邁入第10年，結合北極殿元宵遶境跟藝文活動、農特產市集等元素，熱鬧程度不下農曆年節。嘉縣長翁章梁及立委陳明文現場「尬獅」博得民眾掌聲，公所也委託布袋戲布景彩繪大師陳明山製作高2公尺、長4.5公尺的大獅子，要讓民眾「過獅嘴、大富貴；摸獅尾、順利到冬尾」。

溪口藝陣文化節昨日上午在北極殿登場，翁章梁、陳明文、嘉義縣議員劉雅文、溪口鄉長孫維聰、溪口農會總幹事劉純婷等人出席，翁章梁和陳明文還拿起獅頭跟著眾獅即興演出弄獅尬獅陣，2人撐起5公斤的獅頭，舞玩滿身大汗，贏得鄉親熱情的掌聲。

「開口獅」是客家最為外人稱頌的傳統陣頭文化， 遶境時在神轎前擔任前導角色，溪口鄉有5成以上為客家後裔，時至今日多數居民已經不會講客家話，但生活中仍保留許多客家特色文化，溪口鄉的藝陣文化節透各方努力，在2017年獲客委會正式認證為「客家活動」，受到認同與肯定。

翁章梁指出，溪口客家文化內涵非常豐富，尤其眾神遶境庄頭已有百年歷史，嘉義縣有許多宮廟隨著時間和環境的變遷，發展出特有的傳統習俗與文化，他一定會大力支持這些具有台灣精神的傳統，讓地方因文化的加持而美麗。

(中國時報)