木棉花紅似火 吸引眾鳥嬉春

2019年02月18日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

春暖花開，火紅的木棉花正陸續綻放，吸引許多鳥類暢飲甘甜的花蜜，台東市台糖超商旁就有幾棵木棉行道樹，前往拍攝美麗花鳥圖的鳥友說，前來訪花的野鳥以綠繡眼為最大客群，其次是烏頭翁，還有白尾八哥、紅嘴黑鵯等等，是觀察鳥兒的好時機。

春在枝頭已三分！有「英雄花」之稱的木棉花正狂撒邀請帖，應邀而來的鳥類，也就毫不客氣地吸吮著香甜花蜜，最常見的綠繡眼，身材跟火紅的花朵差不多大小，嬌小的身體整個頭埋進花裡，嘴喙沾滿花粉，無形中也成了為木棉花授粉的小幫手。

鳥友說，訪花的鳥類，除了綠繡眼是最大客群以外，還有烏頭翁、紅嘴黑鵯、噪林鳥、菲律賓椋鳥、泰國八哥、樹鵲、五色鳥等等，偶爾也有路過的小啄木鳥來串場，樹梢上鳥語花香，映著藍天，也很迷人。

鳥友指出，木棉花的花語是「珍惜你身邊的人，珍惜你眼前的幸福」，在木棉花開季節，民眾如果在木棉樹下耐心守候，一定可以欣賞到美麗的花鳥圖，感受春暖花開的小確幸。

(中國時報)