落跑卡在採光罩 毒蟲怕死喊救命
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
苗栗縣38歲謝姓男子涉及槍砲彈藥及毒品案，遭檢方簽拘票拘提，苗栗警分局偵查隊得知謝男藏匿於桃園，17日凌晨前往逮人，謝男見警查緝，情急之下竟從3樓一躍而下想落跑，不料右腳卡在2、3樓之間的採光罩動彈不得，擔心摔死的謝男向警高喊「快一點救我」，警消隨後將人救下，漏夜逮捕歸案。
警方調查，謝男因持有有槍械被判有期徒刑3年6個月未到案執行，另涉及毒品案未到庭應訊，苗栗檢方簽發拘票指揮警方拘提到案，得知謝男藏匿於桃園市楊梅區1棟大樓內，昨天凌晨前往查緝，謝男見警衝進屋內，轉身就從3樓跳下，卻不慎踩進2、3樓間的採光罩縫隙，搖搖欲墜趕緊抓住陽台求饒。
謝男向警方高喊「快一點救我，不然會掉下去了」，警方擔心謝男身上藏有槍械，叫他先把槍丟下來，謝男回應「我沒帶槍」，警方隨後聯繫消防隊前來破壞採光罩救援，並合力將他拉上來，謝男幸運僅手腳部分擦傷。
警方表示，漏夜將謝男拘提歸案，並從謝男朋友的住處起出2把手槍，謝已坦承持有，目前正擴大偵辦他是否涉及其他案件。
(中國時報)
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