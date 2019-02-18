轉學生連遭霸凌 媽媽市長促徹查
台中西屯區發生國小轉學生遭霸凌事件，引發「媽媽市長」動怒，盧秀燕17日出席活動時表示，「我對這案件非常非常重視，小學生爆打小學生，學校到底是辦什麼樣的教育？」此案會要求相關局處積極地追查了解，絕不容許校園裡出現暴力霸凌事件！
開學不到1周，西屯區傳出國小轉學生遭隔壁班同學霸凌事件，就讀六年級的王姓男童上學期悠遊卡被偷5次，臉部遭同學抓傷，上周一開學第1天又被隔壁班男同學推打，導致後腦撞地，造成腦震盪住院治療。
盧秀燕昨出席活動受訪時為此動怒，她面色凝重強調，這個案子已要求相關局處積極了解、追查及導正，絕不容許校園出現暴力霸凌事件，希望所有教育工作者能更加注意，雖只是個案，但是我們絕不忽視。
盧秀燕心痛表示，據她了解，轉學來的學童其實之前就被抓傷、被霸凌，為什麼學校沒有重視？家長在上課時間將孩子交給學校，校方就應積極負起責任，讓校園變成安全的場所。
轉學生遭連續霸凌，校方是否未善盡保護學生之責？盧秀燕強調，每個孩子都要保障他們在校園裡面快樂地學習，尤其又是小朋友欺負小朋友，顯示這所學校的教育出了問題，到底辦了什麼樣的教育？所以要了解追查。
(中國時報)
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