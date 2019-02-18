星國媒體遊港都 樂當一日農夫
高雄市長韓國瑜24日將出訪星、馬行銷農漁產品，尚未啟程，新加坡媒體先來踩線，17日安排「一日農夫」農村體驗，他們說新加坡沒有農業，對能親採芭樂覺得很新鮮，也樂見雙方密切互動，期盼未來在新加坡也能吃到更多高雄水果。
交通部觀光局新加坡辦事處主任林信任邀集新加坡媒體團前來參與台灣燈會，並在緊湊行程中，特別排1天指定參加高雄「一日農夫」農村體驗深度旅遊，高市農業局安排他們走訪旗山、大樹區等地。
遊程由旗山糖廠社區負責接待，規畫包括親自下田採水蜜芭樂，品嘗特色農家菜、學習植物染布等古早技藝、體驗當地傳統小吃烘爐杏仁茶、並特別前往佛陀紀念館、三和瓦窯等知名景點，由於元宵節將至，也吃了應景的酒釀湯圓。
高雄「一日農夫」遊程曾獲新加坡知名旅遊網站Asiaone、玩味雜誌等媒體報導，這次來台的當地記者黃匡寧說，新加坡沒有農業，因此有機會看到長在樹上的芭樂，並親手摘下，感覺真的很不同，期待將來持續能在新加坡吃到高雄蜜棗、芭樂。
高市農業局長吳芳銘表示，高雄農村體驗活動多年來已累積一定國際知名度，例如泰國入口網站LOCALALIKE、馬來西亞NTV7親子旅遊節目均曾介紹過，將來隨著高雄推動雙語環境，擬規畫各種型態農村旅遊，迎接更多國外遊客。
(中國時報)
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