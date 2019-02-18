韓流正在推倒老派政治

2019年02月18日 04:10 中國時報 主筆室

去年9月底颳起的「韓流」，2019年更顯炙熱，韓國瑜一舉一動均動見觀瞻，甚至過年期間出國休息，根據Google Trends，其網路聲量仍高於新春期間不休息、用網紅攻勢和文青行銷爭取曝光的柯文哲和蔡英文數倍。平均來說，2月至今，韓的搜尋熱度大致是柯、蔡的4～5倍。

對比「韓流」的高人氣和熱度，國民黨的大老們表現就讓人失望，仍舊為了黨內初選制度爭執不休，機關算盡，甚至不惜互揭瘡疤，毫無為人民服務之心，更無與社會溝通之念，一心霸占黨機器謀取總統大位，2020年國民黨不是不可能重蹈被民眾唾棄的敗選覆轍。國民黨的所謂太陽，不僅社會嗤之以鼻，也讓不少國民黨青壯世代紛紛表態，盼望韓國瑜出馬終止國民黨歹戲拖棚的深宮大戲。

1個多月前，韓國瑜剛就任高雄市長時，如果有人預測「韓流」將繼續延燒，壓過藍、綠、白政治人物，會被社會期待出馬挑戰2020大選，無疑會被譏為癡人說夢。然而，1個月前的異想天開，如今卻慢慢變成事實，不禁讓人納悶，為何「韓流」不僅沒有退燒，甚至火勢還旺成三昧真火，撲向南天門？事實上，這就跟「韓流」的本質－「庶民力量」有關。

最能代表韓國瑜「庶民力量」精神的，莫過於近日他與柯文哲的發展路線之爭。上一代人氣王柯文哲日前受訪，被問到高雄春節旅遊似乎比台北活絡時，批評韓國瑜在高雄做的是「攤販經濟」，台北作為台灣最重要的城市，發展策略不會和高雄一樣，台北要做的是大規模、長遠的經濟，外界解讀是與力拚觀光的韓國瑜較勁。韓立即回應，認為柯的講法並不正確，「庶民經濟」才更為貼切，過去百姓生活過得辛苦，庶民經濟蕭條，現在就是要趕緊改善庶民生活。

從兩人的說法，可以看出韓國瑜「庶民力量」的特質，也就是以人民為本，不好高鶩遠，一步一腳印讓民眾有感，並用人民聽得懂的語言和民眾溝通。人民想要的就是執政者要做的，絕非菁英式認定人民應該要什麼。這種以人民為本、民心即是我心的政治理念，自然能持續吸引、凝聚人民的力量，讓「韓流」不只是韓國瑜一人之魅力，而更像是由期盼改善苦悶現狀的集體庶民力量所帶動的。

以Google Trends搜尋「韓國瑜－高雄」及「柯文哲－台北」兩組關鍵字可以發現，自去年底「韓流」發酵後，當韓國瑜聲勢上漲，高雄的搜尋熱度也會跟著上揚，然而柯文哲即使聲量大紅，卻無助於帶動台北的搜尋熱度。可以明顯發現「韓流」跟「白色力量」的不同：韓國瑜能讓高雄有福同享，柯文哲只能獨善其身。韓帶動聲量的能力，在王世堅贈表事件上展露無疑，王世堅搜尋熱度立即超過柯文哲與蔡英文，而無償為高雄宣傳的香港藝人任達華，本月15日網路熱度也高過堂堂首都市長和總統。

所以說，在韓國瑜「庶民力量」的魅力之下，自大如柯文哲，不得不一方面俯首稱臣，表示自己是酷吏，稱讚韓國瑜很溫暖，值得學習，為兩人的言語摩擦拋出橄欖枝；另一方面也趁機南下台中會粉絲、訪花博、逛夜市，所到之處人山人海，似乎有意和韓國瑜一別苗頭。

韓國瑜魅力仍在繼續延燒，庶民力量也還在凝聚，似已不可能在2020大選缺席，甚至還有成為主角的趨向。而「韓流」的繼續發酵，無疑就給了那些還在保守老派政治的「菁英」們一記當頭棒喝。本以為只是黃粱一夢的政治熱潮，殊不知，卻是社會趨勢與民心向背的齒軸，讓墨守陋習的老派政治只能黯然退位，使那些強占席位者最終將被選票用羞辱式的結果從市場中淘汰，只留下被人民唾棄的歷史定位。

選民漸漸「無色覺醒」，2019將是「庶民力量」時代，在可見的未來，將以「韓流」為主體根本性改變台灣政治生態，腐朽的老派政治退位，拚政治不拚經濟的意識形態政治退位，相公坐在牌桌上混時間的宮廷政治退位，不知民間疾苦、販賣舊知識的菁英退位，台灣將迎向一個以庶民為主體的新政治時代。

(中國時報)