2019年02月18日 04:10 中國時報 主筆室

根據財政部最新資訊，去年稅收超徵可望達900億元左右。蔡英文總統年前曾經提過要「發經濟紅利」，外界惡評如潮，認為稅收超徵應回歸體制處理，不該亂由政客發放形同買票的「紅利」。

年初財政部預估去年稅收超徵約500億元，小英元旦時表示，這是經濟紅利，將優先分享給弱勢族群，已指示行政院提出具體方案，立即引來外界批評，蔡政府隨即表示會「再評估」。現在實際超徵金額又較年初預估的高出不少，蔡政府「發紅利」的撒錢思維還會再起嗎？

依照現有法令、制度及近年預算結構，稅收超徵代表稅收超過編列總預算時的預測數字，整體預算仍是赤字預算，超徵只是可以少借錢，或用於還債以降低政府債務餘額。

而且，這筆超徵的錢即使要用，也一定要依照正常預算程序編列、立法院審查通過才能動用，絕對不是總統一句話，愛怎麼用就怎麼用。當初總統竟然會提出這種「發經濟紅利」的點子，而且是有照會過行政院，顯然民進黨諸公對預算的法令、制度不是無知，就是根本漠視，才會讓總統公開提出這種奇怪的點子。

總統似乎認為稅收超徵是因為經濟表現較預期好的原因，所以值得發經濟紅利，其實這是錯誤的想法。超徵的原因很簡單，就是財政部編列預算預測時採保守態度估算。馬政府時期也曾出現1年超徵1800億元的情況，顯然無人認為那代表經濟表現好吧。

長遠來看，在政府債務餘額仍高的情況下，超徵稅收最好用在還債，為未來可能的需要預留空間。今年經濟情勢明顯不如過去兩年，政府先留下一些糧草，未來如有需要，施展財政政策的空間才會更大。

(中國時報)