2019年02月18日 04:10 中國時報 劉必榮

上周五，2月15日，南韓和寮國簽署了備忘錄，要幫寮國開發一個已經乾涸的港口，包括物流的建立以及人力資源的流通。寮國是東南亞貧窮的陸鎖國，今天居然會和南韓合作發展港口，可以看出寮國努力發展的企圖心，更可看出南韓在東南亞的布局。

南韓國內的建設工程市場正在萎縮，所以大型建設公司紛紛往海外尋求出路。過去我們看到南韓在越南深耕，現在西方媒體更注意到南韓把眼光投射到東協的港口項目。中國大陸在東南亞的布局是高鐵，要透過鐵路與東南亞互聯互通，南韓則是走水路。

幾乎和寮國簽署備忘錄的同一時間，南韓企業PT Dragon Land宣布，將與其他財團聯合，在印尼北加里曼丹投資65億美元，興建新工業區、港口、火力發電廠。韓方表示日本、澳洲都有興趣參與，但是南韓自己最有興趣的是港口和發電廠的部分。印尼有計畫把北加里曼丹建立成新的區域經濟輻輳，南韓此時切入，正好符合印尼的需要。

去年8月，南韓也和越南合作，聯手整治34個港口。南韓要幫越南規畫不同地區不同港口的功能，以及發展的時機，並且設計港口的基礎建設。南韓還參加了東協的海上交通工作會議，積極介入東協國家的海上開發。

南韓參與的開發也不是全然成功。去年7月寮國大雨導致水壩潰堤，造成27人死亡，6600人無家可歸的悲劇，背後技術公司就是南韓的SK集團。寮國想利用豐沛的天然資源，把自己打造成亞洲的電池，在湄公河上興建許多水壩，但這也對生態造成衝擊，因此也一直有魚和電不可兼得的辯論。大壩決堤後，寮國的亞洲電池大夢也有所頓挫。

但是寮國還有別的出路。就在上星期五南韓和寮國簽署備忘錄的同一天，中國大陸和寮國在首都永珍簽署了「瀾湄合作專項基金」寮方新項目協議。瀾湄合作是瀾滄江─湄公河沿岸中國、柬埔寨、泰國、寮國、緬甸、越南6國共同創建的新型次區域合作機制。中方2016年3月在瀾湄合作首次領導人會議上提出設立瀾湄合作專項基金，在5年內提供3億美元支援6國提出的中小型合作項目。寮國已經提出過13個項目，這次又提出21個項目。

當然，中國大陸的重點還是高鐵。中國在寮國興建時速160公里、長417公里、連接永珍和昆明的高鐵，中國承擔70%的造價，可是剩下的30%，寮國還必須從中國進出口銀行貸款4億8000萬美元，利息2.3%，這對寮國這樣的窮國是很大的負擔。越南就提醒寮國，太過依賴中國是有危險的。總部在美國的全球發展中心也警告，寮國對中國的負債比例，是一帶一路沿線接受中國資金的68個國家中8個比例最高的國家之一。但是寮國自己不擔心，表示鐵路建成後第6年就會開始獲利，所以債務不是問題。

中國的高鐵當然也進泰國，甚至不計成本也要挺入，目的就是加強與泰國的關係。一些人開始擔心，泰國軍政府對中國的依賴愈來愈深，而這種依賴在泰國3月大選後可能也不會改變。

於是我們看到中國的鐵路、南韓的水路，每一個國家都在角逐東南亞，也都有自己腦海裡想要打造的亞洲圖像。台灣呢？我們想要打造的又是什麼圖像？（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)