國民黨三公，請給台灣一個機會

2019年02月18日 04:10 中國時報 胡幼偉

國民黨究竟該如何產生總統候選人，吵得沸沸揚揚。過去因為黨內共識高，總是推一人出戰，4年前又因只有洪秀柱1人通過黨員連署及民調防磚門檻，黨中央便一直沒有針對多人參選總統而設計出總統候選人初選辦法。如今，多人有意爭取提名，在初選辦法上不管如何設計，能否找出最可能勝選的總統候選人，當然是關鍵的考量因素。

由於選總統是全民參與的大事，不只是黨內事務，因此，以科學民調了解民意趨向，按理說是提名辦法中不可或缺的因素，至於黨員投票，其實可與民調並行而不必然互斥，只要能避免人頭黨員問題即可。

然而，現在大家關切的倒還不是初選辦法，而是國民黨能否展現團結與必勝氣勢，在明年總統大選拿回執政權，為國家撥亂反正，重新出發，也為兩岸和平交流再邁穩健步伐。

這種氣勢如果營造不起來，國民黨2020大選想穩贏，就無法樂觀期待。

目前，吳敦義、王金平、朱立倫三公是黨內角逐總統候選人的主要人物，但拱韓國瑜選總統的聲音卻一直未歇，這就反映出，大家對三公中的任一人沒有穩操勝券的絕對信心，而這也是國民黨目前面臨的最大問題。

那麼，難道韓國瑜選總統，是國民黨唯一的救藥嗎？撇開韓國瑜本人意願不說，韓剛當選高雄市長，政績尚未充分展現就來競逐大位，難免落人口實、影響形象，不如以目前的旺盛人氣當2020大選的最佳抬轎人，方為兩全之策。

至於吳、王、朱三公，在某種初選制度下公平競爭，原本應為民主常態，然而，三公在4年前看勢頭不好，不肯為黨出戰，今年看機會較佳，就爭得頭破血流，只為己謀的形象非常負面，因此，看待三公之爭，民眾便不接受民主參與、多多益善的理解框架。也因此，唯一可行之路，便是三人合組一團結鐵三角，請選民看在國家不能繼續沉淪的分上，給國民黨一個機會，為台灣打拚。

若論三公，吳的資歷經驗最深，可為國家元首；王善協調，可在副總統位子上喬遍天下疑難雜症；朱有幹勁，會做事，做行政院長最恰當，會同藍營15路諸侯，好好為國家出力建設。馬英九則為顧問，韓國瑜做競選總幹事，國民黨洗刷內鬥內行的惡名，展現空前大團結氣勢。四人麻將，一人旁觀，變為五手聯彈，天籟美聲。民眾對三公再不滿，看在國民黨高層願意合作打拚的分上，明年大選會給國民黨再次執政機會的。

三公若不思化敵為友、共赴康莊，而只想獨占鰲頭，做總統夢，民眾看在眼裡，心生惡感，就算有再完美的初選制度，到時候又寄希望於虛幻的超越藍綠候選人，或是意興闌珊不投票，豈不又是親痛仇快的悲劇結局？

（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)