小確幸大挪移，值得嗎

2019年02月18日 04:10 中國時報 桂宏誠

行政院長蘇貞昌在立法院接受同黨立委質詢時，對春節年假固定為9天的建議持正面態度，並將請人事行政總處研究規畫。這項提議看來「接地氣」，但卻太局限在創造「小確幸」，且還作繭自縛，缺乏長久的可行性。

雖然蘇揆也強調，只是將原來的周休例假「調挪」為上班日，再形成春節連續9天的假期，並不會影響企業所擔心的成本問題。不過，連續假期過長仍可能會對許多行業造成影響，尤其是與國際接軌和產業分工的事業，還有對股市交易、國家考試日期等的影響，都須考量，加上社會和經濟情勢變化快速，實無必要預先限制往後幾年的決策，事實上也做不到。

以國家考試而言，因去年九合一選舉後，多位立委當選縣市長或辭職而造成須補選，就造成了某選區的補選投票日和國家考試日撞期的情形。參加國家考試和行使選舉投票權均是憲法賦與人民的基本權利，政府應避免造成人民行使憲法權利的限制。

再者，即使調挪上班日，也可能造成國家考試日程排定的難度。例如，國家考試時間絕大部分訂在周六至周日的周休例假，若將周休例假日調挪為上班日，小至影響年底和翌年初舉辦國家考試的日程，大至可能影響全年度近20項國家考試日程安排。事實上，國家考試舉辦時間的排定也還需與相關機關協調，以避免和學測或指考等大型考試撞期，同時也還涉及考場的借用安排等。

提此建議的立委蔣絜安稱，因未來24年的農曆春節有17年可以彈性放9天假，比率已超過7成，故主張春節年假固定為9日。但這種思慮過於狹隘，沒想過固定9天連假需要「乾坤大挪移」。畢竟，政府機關施政訂有年度實施日程計畫，更需因應每年不同的現實狀況有所調適，不宜採僵化的定制。

蔣絜安的建議還稱是比照大陸「十一長假」和日本「五月黃金周」，但這兩個連續長假原則上都只有7天。大陸是以調挪構成國慶的連假，而日本因4月29日至5月5日間有4個國定假日，加上周休例假和機構自行訂為休息日，才彈性連成7天的黃金周。今年因5月1日新天皇即位，才有10天連休。

行政院人事行政總處官員對春節連假固定9天表示「挑戰不小」，小確幸的期待恐怕不易實現。其實，日本的五月黃金周也引發了慵懶、多愁善感的「五月病」，連假過長對社會心理造成的影響也有進行政策評估之需要。

（作者為世新大學兼任副教授）

(中國時報)