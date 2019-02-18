講座帶動銷售 書展人潮回溫

2019年02月18日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

一連六天的台北國際書展第27屆於17日落幕。在好天氣加持下，書展力戰出版寒冬，有735家出版社共襄盛舉，舉辦1184場閱讀講座，讓參觀人次突破58萬人次。不只作家如白先勇、吳明益、馬格斯．朱薩克等吸引大批人潮，週六又有藝人如五月天石頭、蕭敬騰新書發表會加持，16日單日逛展更突破16萬人次，是近年難得的盛況。

今年參觀人數 突破58萬

台北國際書展基金會董事長趙政岷表示，今年參觀人次突破58萬人次，超過去年的53萬人，也略高於同樣破58萬人次的2017年，「希望人潮都能變成錢潮，看到年輕人走進書展，也希望大人能以身作則買書。」

但這也讓人忍不住疑惑，如果大家都來逛書展，為何近年的出版市場依然這麼慘澹？就連總統、副總統、行政院長和文化部長都跑書展或開書單，但實際上有沒有真正帶動全民的閱讀風氣，還需要再觀察。

明年書展主題國為韓國。韓國出版協會常務理事朱一尤表示將帶來豐富的韓國故事，「韓國不只有傑出的作家，出版產業也進入新的階段，與不同媒介交流，包含電玩、動畫、韓劇、電影等也都是說故事的方式，創造新的商機。」

出版社業績 成長兩到三成

人潮增加也帶動買氣，不少出版社反應業績至少持平，甚至成長兩到三成，小出版社也傳出好成績。奇異果文創總監劉定綱表示，這次獨立出版聯盟等聯合展區雖然在角落，但講座帶動不少銷量，也有書賣到缺貨，「來逛書展的有兩種人，一種是已經有書，要來聽講座逛展覽，一種是想要來一次買齊的人。未來如果能想辦法服務這兩種人，或是在其中建立連結，就有機會帶動銷售。」

三年一任的書展基金會董事長職務也將在五月交接，由時報出版社董事長趙政岷交棒給青林國際出版社發行人林訓民。林訓民表示，明年世貿三館即將整修，兒童書區將回到世貿一館，雖然是個挑戰，但也希望能為書展帶來新的風氣。

(中國時報)