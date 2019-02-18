為病兒畫夜巡貓 深谷薰療癒人心

2019年02月18日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

為了生病住院的兒子，日本漫畫家深谷薰在一張A4紙上隨手畫下八格漫畫，描述一隻夜晚遊走街頭的灰貓「遠藤平藏」，尋找人心中「眼淚的味道」。療癒系《夜巡貓》大受歡迎，深谷薰也在書展期間訪台。深谷薰今年56歲，是位單親媽媽，「我兒子至今都是漫畫最重要的推手。」

深谷薰說，兒子自14歲起多次因為肺部生病住院，18歲時第五次生病，「我很想為兒子做點什麼，他就希望我畫一隻貓的漫畫故事。」

漫畫中，遠藤平藏頭上頂著魚罐頭，每晚在街頭遊盪，四處詢問「有人在哭泣嗎？」但當人們對牠傾吐心事，牠卻只是傾聽陪伴，從不提出建議，還會跟人蹭飯吃。深谷薰表示，她不想讓夜巡貓對人說教，「因為當事人一定最清楚狀況，往往人們不是不努力，也不是努力不夠。有時光是在『忍耐』，就已經很努力了。」

深谷薰表示，人在艱困的時刻，其實面臨著兩個難題，「一個是造成困難的問題本身，另一個就是覺得只有自己獨自在面對問題的孤獨感。有時候光是一句『你怎麼了』這樣的話，在心情上就有很大的幫助。」

在深谷薰的設定中，夜巡貓因為比人更渺小，更能讓人對他敞開心房，「遠藤平藏有時會在紙上記下這些人做的事，但他寫下這些事不代表他是會帶來好報的神明，他只是單純想記下這些人有多麼的努力。」

深谷薰說，對現在社會心靈或身體生著病的人們，「我想說的不是加油，就像對憂鬱症的人說加油反而可能讓對方想自殺，這時候更重要的，是陪伴。」

(中國時報)