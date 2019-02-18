中職30年開季 味全龍有望歸隊

2019年02月18日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

中華職棒今年將要邁入第30年，昨（17）日擴大舉辦開季宣告活動，請來中職草創時期4大投手天王黃平洋、陳義信、謝長亨與涂鴻欽站台造勢，緬懷中職的輝煌過往與預告2019球季將於3月23日開打，中職會長吳志揚再度宣示盡快催生第5隊味全龍。

「職棒30年開季宣告活動」昨天下午在台北華山文創園區展開，華山劇場主舞台周圍擠滿看熱鬧的球迷，男女老少都有，甚至有人穿著味全龍、兄弟象的球衣捧場，活動由4隊的辣妹啦啦隊輪流上台熱舞揭開序幕。

中職會長吳志揚也在現場揭示中職30年的最新「LOGO」，圖形上方是中職名稱（CPBL），中間是中職成立至今的年代（1990—2019），再來就是大大的「30」，代表中職進入第30年，最底下有個「鑽石形」的棒球。

吳志揚表示，鑽石代表中職已經30年了，中職30年來走過各種風風雨雨，歷經極盛到蕭條、再到復甦，屹立不搖並不容易，他希望未來中職像鑽石歷久彌堅。

其實老天與中職開了一個玩笑，中職30年前是4隊、30年後還是4隊，期間有增隊、減隊與轉手，經歷驚濤駭浪；今年為了解救球隊荒與連2年觀眾人數下滑危機，「味全龍」適時強勢回歸，高喊重新加盟中職為第5隊。

吳志揚表示，今年一定會搞定味全龍的加盟，現在準備與魏家兄弟碰面，洽談加盟事宜，中職現有4球隊都以不同名義經營球隊，沒有一隊相同，例如子公司或基金會等，「味全龍」要用什麼公司也要弄清楚。

(中國時報)