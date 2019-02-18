大魚的祝福 把台灣放心上

2019年02月18日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

23公尺長，10公尺寬、高8公尺，台南新的地標鯨魚造型環境藝術「大魚的祝福」去年從施工到完工一直受到關注，並迅速成為打卡熱門景點，但年前、年後陸續發現，其中鑲成台灣形狀的玻璃一再因人為因素被破壞，設計者楊士毅感慨呼籲，這件作品是想傳達包容、感恩與善待的精神，「希望社會也能更懂得善待公共藝術。」

「大魚的祝福」座落在台南安平港濱歷史公園，鯨魚肚中有一座台灣島，楊士毅表示，「大家都說台灣是一條魚，但我總好奇如果台灣是一條魚，為什麼她不游走？我想，也許是她希望在汪洋大海中，讓我們有個立足之地，於是她放下自由，化身島嶼，乘載著在海上的我們。」

於是「大魚的祝福」中，「台灣是她的心，而我們就住在鯨魚的心裡面」，若台灣是條守護著島民的鯨魚，那麼也期許島上的人們互相包容與疼惜，「讓島嶼的美好成為彼此共同的依歸」。

(中國時報)