JJ聖所2.0 淘金13.86億

2019年02月18日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

JJ小巨蛋演唱會昨晚最後一場。（盧禕祺攝）

伍思凱（左）和陳妍希（右）昨進場欣賞演唱會。（盧禕祺攝）

老中青歌手朝聖「聖所」

林俊傑（JJ）的「聖所」演唱會台北站17日最後一場，是他第一次在小巨蛋連唱4晚，聲音較前三晚略顯疲憊，整體表現仍維持高水準！開演前，他的經紀人徐佩雲表示他心情不錯：「JJ覺得今天是個創舉，連4還沒有過。」最後一晚他心情明顯放鬆，頻與觀眾互動，還在台上模仿偶像伍思凱獻唱〈心上沒有心〉，讓坐台下觀賞的伍思凱笑翻。

JJ昨在台上流露不捨之情：「亞洲站的最後一場，也是台北的第4場，明天就沒有了，你們趕上了！聖所1.0今天之後就看不到了，後面我們啟動的2.0巡迴將會進階，會跟這次的秀很不一樣。」團隊特地為他準備2個水果塔作為演出結束獎勵，徐佩雲說：「他愛吃甜食，可是會影響喉嚨，開心也要適量。」

陳妍希胡彥斌到場

JJ於3月初飛澳洲再唱二場「聖所」後，此套巡演便告一段落，緊接著將馬不停蹄推出全新、僅辦戶外場的「聖所2.0」演唱會。

「聖所2.0」未演先轟動，已於大陸安排近12場演出，每場觀眾3.5萬人，預計總票房超過13億8600萬台幣；至於何時返場台灣？徐佩雲說：「一定會回來，年底前有沒有機會？還是要看場地。」不排除在台中、高雄舉辦。

昨出席藝人眾多，包括伍思凱、胡彥斌、陳妍希、方泂鑌、李千那及陳大天等，而一手將JJ打造成為金曲歌王的上海燦星文化傳媒股份有限公司副總裁陳澤杉也到場欣賞。

(中國時報)