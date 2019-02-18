專家推薦Bii踢館《歌手》
湖南衛視《歌手2019》日前結束2輪比賽、淘汰4組歌手，主辦方近日公布下一批踢館選手，畢書盡（Bii）獲得節目組和專家顧問團推薦，登上《歌手》踢館；他17日表示：「一直很喜歡這個節目，收到消息時覺得很不真實，也擔心要面對質疑會緊張自己過敏發作表現不好，可是又覺得真的是個很好的機會，如果因為這些擔心而放棄給自己表現的機會，我會很不服氣，所以想要去試一試。」下周將飛大陸錄影。
特別的是，《歌手》本季首發名單包括吳青峰、齊豫、劉歡、楊坤、張芯、逃跑計劃和保加利亞歌手Kristian Kostov，經過一連串競賽後，後面3人確定淘汰，第3輪補位歌手將由台灣歌后楊乃文登場；她所屬的亞神音樂昨表示：「其實節目方已多次邀約乃文，這次乃文終於點頭答應，是同事們趁著小年夜當天，過節氣氛歡樂之時，乃文微醺之際問她（參加節目）！」楊乃文戲稱隔天起床有點後悔，坦言「心情至今都是緊張忐忑不安的」。
(中國時報)
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