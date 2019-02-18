施孝榮4大叔唱跳〈小蘋果〉

2019年02月18日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

許景淳（左起）、施孝榮、潘越雲等人昨一同開唱。（盧禕祺攝）

「民歌44高峰會」17日在台北國際會議中心登場，施孝榮率于台煙、王海玲、王瑞瑜、許景淳、李明德、殷正洋和潘越雲一同熱鬧開唱，殷正洋過年期間不慎重感冒，直到演唱會前幾天練團時，喉嚨仍有很多痰，讓施孝榮很擔心，所幸在開唱前大病痊癒，殷正洋獻唱〈橄欖樹〉等經典歌曲，重現嘹亮歌聲。

潘越雲與許景淳合唱〈秋蟬〉、〈不要告別〉、〈告別〉，潘越雲表示跟許景淳認識很久，潘大讚：「她是天籟，我曾跟齊豫合唱過另一個版本，這次跟景淳唱的很不一樣。」潘越雲唱〈守著陽光守著你〉前，笑說：「謝謝把我排在前面，因為後面有殷正洋，我可能唱不到。」

而繼去年「民歌43」施孝榮、李明德、王瑞瑜演唱嘻哈饒舌歌曲後，施孝榮、李明德、殷正洋、王瑞瑜昨在台上大唱嗨歌〈小蘋果〉，平均年齡超過50歲的他們， 寶刀未老，又唱又跳，還特別用老式唱法，全場笑翻，王瑞瑜直呼：「歌詞跟舞蹈都對不起來，我們4個加起來200多歲。」施孝榮笑說：「我可以當舞者。」李明德虧施孝榮：「你跟蔡頭可以組一個團。」

施孝榮昨唱完〈俠客〉後，感性說：「今年2019年，我們從2006在這裡開始唱，感慨非常多，10幾年過去了變高、胖，我只可以選一個，還有變帥。」對於民歌從小巨蛋唱到台北國際會議中心，他打趣說：「下次唱到學生中心，小場也有好處，可以看清楚每個人的眼神。」昨票房約8成。 施孝榮昨唱完〈俠客〉後，感性說：「今年2019年，我們從2006在這裡開始唱，感慨非常多，10幾年過去了變高、胖，我只可以選一個，還有變帥。」對於民歌從小巨蛋唱到台北國際會議中心，他打趣說：「下次唱到學生中心，小場也有好處，可以看清楚每個人的眼神。」昨票房約8成。

(中國時報)