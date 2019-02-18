謝金晶開唱擁嬤級粉絲落淚

2019年02月18日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

蕭煌奇受邀參加竹北燈會，深情嗓音讓台下歌迷聽得陶醉。

謝金晶16日擔任「2019竹北市元宵燈會」表演嘉賓，在晚會現場演唱〈滿面春風〉以及鳳飛飛的經典組曲，展現實力。她演唱時，有位82歲老奶奶到場觀看她的表演，一問之下才知道老奶奶是豬哥亮粉絲，看到謝金晶在歌壇努力打拚，相當感動說：「只要在竹北附近表演，我一定到現場為她加油打氣！」令謝金晶熱淚感動。

今年晚會由楊繡惠與梅東生一起主持，黃文星現場柔情演唱〈牽手的幸福〉、〈就到這〉，讓全場觀眾聽得如癡如醉。金曲歌王蕭煌奇擔任壓軸，他一上場就被楊繡惠大吃豆腐說：「你若是不嫌棄，可以娶繡惠姊，我們生一個消防隊好不好？」讓蕭煌奇害羞到只能乾笑。

肺活量超強的蕭煌奇也在晚會中一連獻唱〈感謝你愛我〉、〈好好先生〉以及〈你是我的眼〉等3首歌，為竹北晚會畫下完美溫馨的句點。

(中國時報)