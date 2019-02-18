明金成補辦婚禮 妻冠夫姓喊幸福
明金成2017年和小6歲的圈外女友林沛締（Patty）登記結婚，老婆婚後冠夫姓，改名「明林沛締」，兩人17日席開25桌補辦婚禮。明金成說，原本沒有想要辦婚宴，但這兩年實在太多朋友催促，辦婚禮後才發現朋友勸得好，原來婚禮可以像開同學會般，讓他覺得很幸福也很溫暖。
明金成人緣好，六月自願當總招待、黃小柔是顧問，賓客名單星光熠熠，包括張小燕、林依晨、蔡振南、曾國城、卜學亮、張宇、孫淑媚、陳德烈、楊銘威等人，婚禮3對伴郎伴娘分別是趙駿亞、威廉、Junior以及夏語心、大牙、勇兔。
兩人最為朋友津津樂道的就是老婆為他冠夫姓，蔡振南說，收到喜帖時，看到新娘「明林沛締」真的很感動。明金成表示，對五年級生的他來講，冠夫姓是非常浪漫的事，「而且她姓林，我姓明，配起來『明林』很美。」Patty也覺得冠上夫姓是一件很幸福的事。
嚇到戶政人員
他回憶，兩人到戶政事務所登記時，戶政人員嚇到驚呼：「冠夫姓！」還說現在只有人去把夫姓拿掉，沒人再冠夫姓，且戶政事務所會辦理的人大多退休了，只有一個人會，「幸好那人那天有上班！」
58年次的明金成年屆50，去年開始拚做人，即將拚第5次試管嬰兒，他也會幫老婆打排卵針，「還在加油當中，會努力拚下去。」他不怕將來帶孩子辛苦，「我爸爸生我時也50多歲了，我都可以長這麼大了，為什麼我不能陪自己的小孩長大？」
(中國時報)
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