AKB48 Team TP 寫真收錄男生視角

2019年02月18日 04:10 中國時報 許雅淳

AKB48 Team TP 16日辦生日會，團員詩羽、小迪、林倢、于馨4人都是1、2月份壽星，她們在生日會現場公布AKB48 Team TP寫真集預購到25日截止，寫真集照片目前為最高機密，據悉除穿著制服之外，還拍了男同學視角照片，這對有禁愛令的她們是相當特別。

她們表示此寫真集是採日本生寫真做法，照片沒有經過修飾，「生寫真是一包5張，其中1張可以指定1個成員，其他4張隨機，買4包以上就會另外贈送男同學視角照片。」

詩羽在生日會上許願要在演藝圈闖出一片天，趕快還清學貸跟賺錢貼補家用，還想要學會撒嬌，「希望魅力指數上升」；香港籍團員小迪盼大家身體健康，希望挑戰拍台灣偶像劇；于馨目前是AKB48 Team TP研究生，表示：「期望今年能夠成為正式成員，想要挑戰綜藝遊戲節目，很想要嘗試看看，即使會被懲罰還是想體驗。」

(中國時報)