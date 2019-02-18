陳曉萌念不拍古裝劇
中天娛樂台今（18日）起，晚間10時將播出由孫儷、陳曉、何潤東演出的古裝大戲《那年花開月正圓》，台灣女婿陳曉與陳妍希因合作《神雕俠侶》相戀，婚後為了讓老婆專心照顧兒子，陳曉扛起家計、戲約不斷，他與陳喬恩主演的最新作品《獨孤皇后》近期在網路平台開播，卻爆出陳曉可能不再接拍古裝劇，讓戲迷紛紛不捨大喊：「不可以！」《獨孤皇后》未來也將在中天全台獨家首播。
陳曉在《那年花開》中飾演的沈星移，對孫儷飾演的周瑩一往情深，多次拿性命保護她，身分、家世、金錢、生命皆可拋，就為了得到周瑩的心，癡情形象深植人心。劇中他對喪夫的周瑩道：「妳說的心已經隨著吳聘一起埋入了黃土，那麼我告訴妳，我這也有一顆心，我把我這顆心給妳。」融化了周瑩，也擄獲粉絲的心。
《獨孤皇后》撩陳喬恩
此外，陳曉在《獨孤皇后》中與陳喬恩攜手演出號稱史上最恩愛的帝王夫妻，陳曉也化身最會撩妹的帝王，一句：「我想將全天下最好的都給妳，但我發現，妳就是全天下那個最好的。」撩得陳喬恩笑盈盈、臉紅到不行。
有粉絲發現陳曉在《獨孤皇后》中的似乎「發福」不少，疑面臨「幸福肥」危機。陳曉也搞笑地在微博上傳用手摀著臉的表情包，留言寫下：「大家說我胖了？」笑翻粉絲。有趣的是，曾被揶揄是「小籠包」的老婆陳妍希在農曆年期間，也在微博上發布扮成小豬模樣的搞笑視頻，絲毫不怕又被貼上「發福」標籤，非常率真可愛。
(中國時報)
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