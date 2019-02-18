張如君還願籌拍媽祖電視劇

2019年02月18日 04:10 中國時報 蕭雅玲 ）

全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使創始人張如君因飾演「媽祖」深植人心，日前率領6位選美皇后參與鎮瀾宮大甲媽祖北巡遶境祈福，並參加玉成新創中心展出的媽祖光影展，美麗隊伍一字排開，引起民眾高度關注。張如君多年來推動選美慈善活動，今年將升格製作人拍攝媽祖電視劇，為家鄉貢獻心力，散播更多溫暖與良善種子。

張如君與6位選美皇后，身穿雪白旗袍和美麗后冠，成為祈福遶境隊伍中的「嬌點」，她們乘坐「特斯拉」（鷗翼式特級跑車）參與遶境，跑車炫目又環保，符合城市大使們推動「珍愛地球城市出發」的宗旨。

高雄港都小姐選美出身的張如君，當年因演出「媽祖」和「觀世音」角色受歡迎，後來出版不少著作，描述自己在戲劇上心路歷程，因主演神佛劇改變人生。長年茹素的她，在創辦全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使選美品牌後，也投入更多時間做公益。

今年她將製作電視劇，同樣以媽祖故事為主軸，從昔日女主角升格當製作人，主要因「還願」動念，感恩媽祖庇佑，讓她在外地打拚多年，當年夢想都能開花結果，才堅持把成就帶回孕育與培養她的地方。

(中國時報)