楊謹華旺夫春酒老公中獎
「戲劇女王」楊謹華和「全能女神」安心亞16日晚領軍邱宇辰、李杏、何夏、程予希、簡伯廷、造型師李昱緯等藝人，出席所屬的百鴻揚娛樂金豬年春酒，兩人各捐出6位數紅包抽獎，現場大玩賓果、刮刮樂等遊戲抽獎，結果安心亞在簡訊大賽時，眼明手快三度獲獎奪第一，被封「簡訊女神」；超有旺夫運的楊謹華與老公Ben一起出席，結果Ben被抽中，全場頓時歡呼，他加倍捐出，為春酒掀高潮！
楊謹華第一次跟夫家過年，沒安排出國，與家人朋友聚會拜年，「反而覺得過年比平常更忙碌，因為有太多平常沒時間做的事要做。」她主演的八大新戲《我是顧家男》3月1日將上檔，目前正繼續拍攝《鏡子森林》第3季，此外，新戲也已於12日讀本，代言和戲劇都正洽談。
安心亞要拍《你有念大學嗎？》，只放5天年假，「我跟媽媽待在台北，一起去附近的廟排發財金，拜完後買刮刮樂，結果全槓龜，媽媽就說我是正財命格。」她還跟姊妹淘去關渡宮過財神洞，因好友的家人在美食街擺很多攤，她幾乎每攤都吃，笑說：「吃很多高熱量食物、甜點，但過意不去，所以初一就連3天晚上運動。也追劇、彈吉他，過年雖沒去哪，但很幸福！」
(中國時報)
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