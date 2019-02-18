蔡凡熙備丁字褲走處女秀
蔡凡熙（左起）和設計師吳若羚、師妹項婕如在台後合影。
蔡凡熙為走秀健身，臉也消瘦不少。
以演員身分出道的蔡凡熙，將走秀初體驗獻給倫敦時裝周，但處女秀就要走上國際伸展台，全新挑戰讓他直呼：「太刺激了！」雖然台下看秀的師妹項婕如大讚：「學長永遠100分！」他只為表現打70分，笑言：「至少有抬頭挺胸走完。」原本最擔心聽不懂造型總監、攝影師和秀導的英文指令，但一到後台完全不需翻譯就能正確執行，他搞笑說：「我完全是用精神在跟他們溝通！」
蔡凡熙表示走上台後彷彿進入另個狀態，「跟演戲很像，會專注其中。」反倒是試裝時緊張程度爆表，因為設計師最初提醒可能需要穿丁字褲，他急忙買了好幾條以備不時之需，後來確認衣服都不是貼身款式，讓丁字褲無用武之地，他才鬆一口氣，「光看就覺得很不自在。」
每天跑步維持身形
為讓身材線條更好，他年節期間謹慎飲食、健身，努力拒絕美食誘惑，「我讓自己每一道菜都只能吃一口，這樣就都能吃到又不會吃多。」還找來專業老師調整走路姿勢，抵達倫敦後依然一早去跑步，絲毫不鬆懈。
總是大喊想脫單的蔡凡熙來到倫敦後桃花大開，走秀結束後還吸引金髮女模跟他交換IG，約他晚上喝一杯，可惜最後沒約成，「其實我收到訊息後沒多久就已累癱在飯店了，所以沒有約到啦！而且經紀人跟得很緊。」讓他直呼：「明年還要來！」
(中國時報)
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